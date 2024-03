Jesús Limardo: “Siempre me he centrado en mi propio crecimiento”

Los hermanos Limardo, con su marcada “herencia olímpica”, tienen sus objetivos puestos en París 2024 después de asegurarse la clasificación, buscando así llevar alegría a Venezuela.

Tras no lograr el pase a Tokio 2020 con el equipo de espada, Jesús Limardo se enfrenta a altas expectativas en sus primeros Juegos Olímpicos.

“Trabajamos en silencio. Trabajamos duro. Tuvimos muy buenos resultados esta temporada. Obtuvimos varias medallas y creo que ahora somos uno de los equipos más fuertes del mundo”, declaró Jesús Limardo al departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano.

“Los equipos a nivel mundial respetan a Venezuela, porque saben que es un equipo de nivel y que le puede ganar a cualquiera”, afirmó el menor de los Limardo.

La motivación de Jesús Limardo, heredada de sus hermanos Rubén y Francisco, lo impulsa a buscar el triunfo olímpico, manteniendo los pies en la tierra para disfrutar el camino hacia los Juegos Olímpicos.

“Siento felicidad por hacer equipo con mis hermanos (Rubén y Francisco). Hemos conseguido tantos triunfos, hemos vivido tantas experiencias, que pienso que eso para mí es todo y siempre me he enfocado en mí, en conseguir mis logros… No siento ninguna responsabilidad de superarlos”, expresó Jesús Limardo.

Por otro lado, Grabiel Lugo y Jesús Limardo podrían ser los esgrimistas masculinos 39 y 40 por Venezuela en Juegos Olímpicos, formando parte del equipo de espada.

“Creo que tenemos que estar físicamente al 100 por ciento. Y estar mentalmente tranquilos. Tenemos buen nivel, experiencia. Llegar así nos va a permitir hacer una buena competencia”, concluyó Jesús Limardo.