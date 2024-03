Autoridades de EEUU confirman la detención de «Leito Oficial».

Un funcionario del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) informó que el extranjero ilegal venezolano, Leonel Moreno, conocido popularmente como «Leito Oficial», fue arrestado por el equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE en Columbus, Ohio.

La detención se produjo este 29 de marzo y ahora Moreno se encuentra bajo custodia federal, según precisó el corresponsal de FoxNews, Bill Melugin en su cuenta en la red social X.

BREAKING: ICE official tells me Venezuelan illegal alien “TikTok influencer” Leonel Moreno was arrested by ICE’s Fugitive Ops team in Columbus, Ohio today, and he is now in federal custody. ICE tells FOX Moreno previously crossed illegally into the U.S. in April 2022, and was… pic.twitter.com/agwxvOIzto

