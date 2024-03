Entrevista exclusiva: Daniella Navarro revela detalles sobre la paternidad de su hija

La actriz venezolana Daniella Navarro ha generado controversia al hablar de la relación con su expareja, el pelotero Ugueth Urbina, y su hija.

En una entrevista con el presentador Carlos Adyan, Navarro expresó que le resulta difícil mantener una actitud positiva frente a su hija, ya que Urbina no muestra interés por la pequeña.

“Vengo de una familia donde mi madre me crió sola, sé cómo manejar la situación, pero me resulta complicado mantener una sonrisa ante mi hija”, dijo Navarro.

La actriz ha señalado en varias ocasiones que la separación con Urbina no fue en buenos términos, y que el pelotero parece haber olvidado que tienen una hija en común.

Durante la entrevista, Navarro dejó claro que no es por ella que Urbina no ve a su hija, sino porque él mismo no muestra interés en mantener contacto con ella ni en cuidarla.

Navarro también participó en el reality show “La Casa de los Famosos”, donde su relación con el actor argentino Nacho Casano generó controversia.

