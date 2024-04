NFL: Muere el exjugador Vontae Davis a los 35 años

Vontae Davis, exjugador de Buffalo Bills, Indianapolis Colts y Miami Dolphins, falleció este lunes a los 35 años en casa de su abuela, ubicada en Southwest Ranches, Florida.

“Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Vontae Davis. Un gran tipo, compañero, jugador. Mis oraciones a la familia de Vontae“, lamentó el propietario de los Colts, Jim Irsay, a través de sus redes sociales.

Según la policía y la oficina de médicos forenses del condado de Broward, Florida, el cuerpo de Davis, fue encontrado sin vida en un hecho en el que dijeron no implicó ningún acto delictivo; no explicaron las razones del fallecimiento.

The NFL is heartbroken to hear about the passing of Vontae Davis. Our thoughts are with his family and loved ones. ❤️🕊️ pic.twitter.com/2oAB1CtCwS

— NFL (@NFL) April 1, 2024