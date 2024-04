La política no debería interferir en la vida del artista

El reconocido salsero Óscar D’ León, conocido como el “Sonero del Mundo”, participó en la ceremonia de reinauguración y firma de su mural realizado por el artista Badsura en el municipio Chacao, estado Miranda.

Durante el evento, el artista ofreció unas declaraciones que generaron controversia en redes sociales. En un video compartido por la periodista Carmela Longo en su cuenta de X, Óscar D’ León expresó su postura sobre la relación entre los artistas y la política.

El salsero enfatizó que no se considera un político y que mantiene amistad con personas de diferentes inclinaciones políticas. Además, señaló que los artistas musicales no deberían involucrarse en temas políticos, argumentando que esto no es beneficioso para su carrera.

Las declaraciones de Óscar D’ León han generado diversos comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios han expresado su apoyo a la postura del artista, mientras que otros han cuestionado su posición.

La presencia del reconocido salsero en el evento de reinauguración de su mural ha generado gran repercusión en el ámbito artístico y político, evidenciando la importancia de la relación entre la música y la esfera pública.