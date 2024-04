Me hubiera gustado desempeñarme mejor en Dallas

El reconocido jugador de baloncesto y estrella actual de los Hornets de Charlotte, Grant Williams, ha decidido abrirse sobre su difícil etapa al inicio de la presente temporada de la NBA con los Mavericks de Dallas.

Williams, quien fue una de las principales apuestas de la gerencia de los Mavericks, no logró cumplir con las expectativas del equipo y fue transferido a los Hornets. En una entrevista con The Athletic, el jugador expresó: “No es que las cosas no funcionaran, pero me culpo por no haber estado a la altura. Con toda la confianza que pusieron en mí, no estuve completamente preparado”.

Desde su llegada al equipo de Carolina del Norte, Williams ha demostrado ser una pieza clave, promediando 13.8 puntos por noche. A pesar de esto, el jugador sigue sintiendo frustración por su desempeño en el tiro, mencionando que solo logró un 36% de acierto con los Mavericks, a pesar de ser conocido por su habilidad en este aspecto.

En la temporada regular de la NBA, Williams registra un promedio de 10.1 puntos, 4.1 rebotes y 2.0 asistencias por partido. A pesar de los obstáculos iniciales, el jugador está determinado a seguir mejorando y contribuir al éxito de su equipo.