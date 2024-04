Se confirma la producción de The Matrix 5 sin la participación de Lily y Lana Wachowski.

El regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity en la próxima entrega de The Matrix aún no está confirmado.

Warner Bros ha anunciado el desarrollo de una nueva película de The Matrix, la cual marcará la primera vez en la que una Wachowski no estará involucrada en el proyecto.

Según informa Variety, Drew Goddard, conocido por dirigir The Cabin in the Woods y por su trabajo como guionista en películas como Cloverfield y The Martian, así como en la serie Daredevil, dirigirá, escribirá y producirá la película a través de su compañía Goddard Textiles, en colaboración con Sarah Esberg.

Lana Wachowski, quien dirigió en solitario la última entrega de la saga, Matrix Resurrections, estará presente en la producción ejecutiva de esta nueva película.

En cuanto al elenco, no se ha confirmado la participación de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes son piezas clave en la franquicia por sus roles como Neo y Trinity.

Warner Bros ha adelantado que la historia se adentrará en el mundo de The Matrix sin perder la esencia creada por las Wachowski.

Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros, ha expresado su entusiasmo por el proyecto y la visión de Goddard, asegurando que será una continuación respetuosa del legado de las creadoras originales.

Drew Goddard ha manifestado su gratitud por la oportunidad de trabajar en el universo de The Matrix, una saga que ha impactado su vida y su carrera en el cine.

La última entrega de la franquicia, The Matrix Resurrections, tuvo una recaudación de $159 millones de dólares en cines, afectada por su estreno simultáneo en HBO Max.

Toda la información al instante en tu móvil. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ CkjSln5sfMt6c1gRE4hBhD

También puedes encontrarnos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/ diarioprimicia