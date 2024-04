El actor colombiano de la serie Pálpito, Santiago Felipe Gómez, revela su nueva identidad como Santana Rosa tras su transición de género.

El reconocido actor colombiano Santiago Felipe Gómez, ahora conocido como Santana Rosa, ha concedido su primera entrevista tras completar su transición de género.

Gómez alcanzó la fama internacional por su participación en la exitosa serie de Netflix, Pálpito. En dicha producción, interpretó a Lucho, el hermano de Camila Duarte, un joven homosexual que acepta con naturalidad el matrimonio de su madre, Greta Volcán, con el candidato a la Presidencia de Colombia, Braulio Cárdenas.

El proceso de cambio de género también incluyó un cambio de nombre, adoptando ahora el nombre de Santana Rosa.

En una entrevista con Diva Rebeca, Santana Rosa reveló: “Durante un tiempo exploré la androginia y una expresión no binaria, disfrutando de mi feminidad. Siempre fui reservado con mi vida privada, crecer como un niño gay y en la televisión al mismo tiempo generó un conflicto interno”.

Admitió que el camino ha sido difícil y que ha necesitado ayuda profesional para superarlo. “Empecé a encontrar respuestas en terapia. Es un proceso lento y especial, solté el miedo y me encaminé hacia la transición, social, física y médica”.

Una de las mayores bendiciones para Santana ha sido contar con el apoyo incondicional de su familia y amigos. “Mis mejores amigos me han ayudado a conectarme con mi esencia y lo que siempre he sido. Es una gran alegría verme como me veo ahora”.

Al iniciar su proceso de transición, Santana decidió borrar cualquier rastro de Santiago en redes sociales, quedando solo sus participaciones en televisión.

En cuanto a su futuro profesional, Santana Rosa enfrentará nuevos desafíos como actriz. No tiene planes de volver a interpretar papeles masculinos y está enfocada en labrarse un futuro en su nueva identidad como mujer.

