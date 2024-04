La NASA creará un horario exclusivo para la Luna.

Organizaciones espaciales, gobiernos y empresas privadas ya han comenzado a pensar en cómo tendremos que vigilar el paso del tiempo más allá de la Tierra. Dado que la Luna será la protagonista del programa Artemis, será nuestro satélite quien sirva de conejillo de indias para la creación de un nuevo estándar temporal.

Tal y como asegura un reciente comunicado de la Casa Blanca, ‘es importante establecer estándares de tiempo celestial por razones de seguridad y precisión’.

Hmm, I wonder if time on Alpha Centauri will be moved an hour ahead in Terran spring and an hour behind in Terran fall. No? Why not??https://t.co/vNlMBi7yB0— Mark Hachman (@markhachman) April 4, 2024