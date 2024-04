Descubre cuáles son los 4 signos más impactados por Mercurio Retrógrado en abril

Abril llega con eventos astronómicos de gran impacto, como el ingreso de Mercurio Retrógrado y el eclipse solar el 8 de abril, junto con movimientos en el satélite natural de la tierra. Según los astrólogos, estos acontecimientos tendrán efectos variados en los signos zodiacales, afectando de manera más intensa a algunos que a otros. Descubre cuáles son los 4 signos más afectados por Mercurio Retrógrado este mes.

En el período del Mercurio Retrógrado, que abarca del 2 al 25 de abril, la comunicación se torna negativa, lo que puede provocar conflictos y tensiones. Esta situación puede hacer que la vida de ciertos signos zodiacales sea particularmente desafiante, aumentando las posibilidades de que las relaciones se vean afectadas e incluso lleguen a su fin. Descubre cuáles son los 4 signos más propensos a ser afectados por esta influencia astral.

Los signos más afectados por Mercurio Retrógrado en abril, según la astrología

Durante el período de Mercurio Retrógrado, el signo de Aries se encuentra entre los más afectados, especialmente para aquellos con el sol, la luna o el ascendente en su carta astral. Es probable que se sientan abrumados en estos días, por lo que es crucial tomarse un respiro y conectarse con personas que comprendan la importancia de ese descanso. Evitar la impulsividad será clave durante esta etapa astral.

En este periodo astrológico de abril, los nativos del signo de Cáncer experimentarán tensiones en el ámbito familiar, siendo los más afectados del zodiaco. Es fundamental evitar conflictos con los miembros de la familia y abordar cualquier incomodidad de manera pacífica. Al comunicarse de forma clara y empática, se podrán evitar malentendidos que podrían poner en peligro las relaciones fundamentales en la vida de estos individuos.

Los ascendentes de este signo zodiacal pueden sentirse particularmente sensibles a las palabras y acciones de su entorno durante Mercurio Retrógrado. Por ello, es esencial tomarse momentos para recargar emocionalmente y practicar la respiración profunda. Se recomienda evitar temas incómodos con familiares, parejas o amigos, ya que la sensibilidad aumentada podría dar lugar a malentendidos y conflictos innecesarios.

Por otro lado, los nativos de Capricornio, al ser un signo zodiacal cardinal, tienden a ser impulsivos, especialmente cuando las cosas no se desarrollan como desean o en el momento esperado. Durante abril, serán sensibles a los comentarios de los demás, lo que podría alterar su equilibrio. No obstante, tienen la capacidad de beneficiarse al no reaccionar de forma impulsiva y trabajar en su calma interior para gestionar mejor las situaciones.