EEUU: Ejecutan a un hombre por cometer doble asesinato

Este jueves fue ejecutado un hombre que fue condenado por asesinar a balazos a dos personas en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos (EEUU), en el 2002.

Ejecutan a un hombre por cometer doble asesinato

“Michael Dewayne Smith recibió una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester y fue declarado muerto a las 10:20 de la mañana”, dijo el portavoz del Departamento de Correccionales de Oklahoma, Lance West.

Smith (41) fue condenado a muerte por matar a tiros a Janet Moore (41) y Sharath Pulluru (22), en febrero de 2002.

Es la primera persona ejecutada en Oklahoma este año y la 12da desde que el estado reanudó las ejecuciones en 2021.

Cuando tuvo la oportunidad de decir las últimas palabras, Smith respondió: “No, estoy bien”.

Audiencia de indulto para el hombre

Durante una audiencia de indulto el mes pasado, Smith expresó su “más profundo dolor” a las familias de las víctimas, pero negó ser responsable.

“Yo no cometí estos crímenes. Yo no maté a esas personas. Estaba drogado. Ni siquiera recuerdo cuando me arrestaron”, aseveró Smith, rompiendo ocasionalmente en llanto durante su discurso de 15 minutos ante la junta.

El jueves por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó una suspensión de la ejecución solicitada por los abogados de Smith, quienes argumentaron que su confesión a la policía no estaba suficientemente corroborada.

Los fiscales explicaron que Smith era un pandillero despiadado que mató a ambas víctimas en actos de venganza erróneos y confesó su participación en los asesinatos a la policía.

Con información de AP