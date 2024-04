Auguste Rodin permaneció inmóvil

En la reciente fiesta hípica de Dubai, uno de los grandes favoritos, Auguste Rodin, sufrió una inesperada derrota que sorprendió a propios y extraños. El prestigioso cronista venezolano, Alberto Ettedgui, compartió en sus redes sociales la noticia de que el caballo llegó último en la Dubai Sheema Classic (G1), dejando a muchos aficionados con la boca abierta.

Según Ettedgui, el jockey Ryan Moore fue interrogado por los comisarios tras la carrera, y confesó que Auguste Rodin simplemente no quiso correr. Moore explicó que el caballo tiene sus propias reglas y que cuando no está en la disposición de competir, simplemente no lo hace. Una situación inusual que demuestra que incluso los mejores caballos pueden tener días malos.

Esta derrota de Auguste Rodin se suma a la lista de grandes pisteros que han tenido actuaciones decepcionantes en momentos clave. Ejemplos como My Own Business, Gelinotte, Victoreado e incluso el legendario Cañonero, han tenido sus desafíos en la arena, recordándonos que en el mundo del hipismo, nada está garantizado.