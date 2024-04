Posibles signos de autismo en tu hijo

El trastorno del espectro autista (TEA), comúnmente conocido como autismo, es una condición que afecta a un gran número de niños en todo el mundo. Detectar este trastorno en edades tempranas es fundamental para apoyar el desarrollo infantil. Si eres padre, es importante estar alerta a ciertas señales que podrían indicar la presencia de autismo en tu hijo.

Identificar los signos y síntomas del autismo en etapas tempranas permite que los niños reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial de desarrollo. El pasado martes 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha que busca crear conciencia sobre este trastorno y la importancia de abordarlo a tiempo en la infancia para tomar las medidas adecuadas.

Principales señales de autismo en niños

Una de las primeras señales que pueden indicar la presencia de autismo en niños es el retraso o ausencia del lenguaje o habla. Si notas que tu hijo no balbucea, no dice palabras o no responde cuando le llamas, esto podría ser una señal de alerta de autismo.

Otro signo notable es la dificultad para interactuar socialmente con otros niños. Si tu hijo tiene problemas para relacionarse con sus pares, presta atención a su expresión facial, contacto visual y falta de interés en jugar con otros niños. Otras señales de autismo incluyen:

Comportamientos repetitivos o restrictivos

Sensibilidad sensorial

Rutinas y resistencia al cambio

Los niños con autismo suelen ser muy sensibles a estímulos sensoriales como el sonido, la luz, el tacto y el olfato. Cada niño es único, pero si observas alguno de estos comportamientos o señales mencionadas, es posible que tu hijo tenga autismo. En ese caso, es importante buscar ayuda profesional especializada en este trastorno.