Exgeneral venezolano condenado a 21 años por ayudar a las FARC de Colombia.

Un exgeneral venezolano con estrechos vínculos con el fallecido presidente Hugo Chávez fue sentenciado el lunes a 21 años de prisión en Estados Unidos por entregar armas al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Clíver Alcalá, de 62 años, se declaró culpable en junio pasado de dos cargos de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego. Estados Unidos consideraba a las FARC, que se disolvieron en 2016 como parte de un histórico acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, como un grupo terrorista.

El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein dictó la sentencia en una audiencia en el tribunal federal de Manhattan.

Alcalá es el primero en ser sentenciado de los cinco coacusados del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de “narcoterrorismo” en 2020.

Maduro, un eterno enemigo de Estados Unidos y protegido de Chávez, en cuyo gobierno colapsó la economía del país productor de petróleo, niega las acusaciones.

Los fiscales federales habían propuesto una sentencia de 30 años para Alcalá, argumentando que además de suministrar armas a las FARC, recibió millones de dólares en sobornos a cambio de proteger los cargamentos de cocaína que ayudaron a financiar al grupo de la interferencia del ejército venezolano.

Los abogados defensores instaron a Hellerstein a sentenciar a no más de seis años a Alcalá, quien ha estado detenido en Nueva York desde su extradición de Colombia en 2020.

Agregaron que Alcalá estaba bajo el mando de Chávez cuando ayudó a las FARC, y que él negó cualquier participación en el narcotráfico. Inicialmente, Alcalá había sido acusado de conspirar con las FARC para transportar cocaína, pero no admitió ningún cargo relacionado con las drogas como parte de su acuerdo final de declaración de culpabilidad.

Los abogados de Alcalá instaron a Hellerstein a considerar la ruptura del exgeneral con el gobierno de Maduro en 2013 y su papel en la organización, desde la vecina Colombia, de un esfuerzo infructuoso para derrocar a Maduro en 2020.

Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York.)

Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia.

Venezuelan ex-general sentenced to over 21 years for helping Colombia’s FARC https://t.co/TukEQBp7Xw

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) April 8, 2024