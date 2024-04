Ronel Blanco establece récord con sus outs consecutivos

El lanzador dominicano de los Astros de Houston, Ronel Blanco, estuvo a punto de lograr un segundo “No Hit No Run” de manera consecutiva, un logro que no se ve en las Grandes Ligas desde hace más de 80 años.

Finalmente, la hazaña no se concretó por segunda vez, pero Blanco, natural de Santiago de los Caballeros, tuvo una destacada actuación que llevó a su equipo a la victoria 3-1 sobre los Rangers de Texas. En seis episodios lanzados, concedió cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores, logrando así su segundo triunfo de la temporada.

Este lanzador de 30 años, que ha capturado la atención del mundo del béisbol con su historia única de superación, pudo haber alcanzado un hito histórico gracias a su notable desempeño en el montículo.

Sus 44 outs consecutivos representan la mayor cantidad para iniciar una temporada en la Era de la Expansión (desde 1961). No fue hasta el bateador número 51 que recibió su primer hit de la temporada.

Blanco mantuvo su dominio durante 14.2 innings seguidos sin permitir hits, y en sus primeros 15 innings de trabajo solo ha permitido un hit.

Es apenas el segundo lanzador en la historia (con un mínimo de 10 innings lanzados en blanco) en permitir un hit o menos en sus primeras dos aperturas de la temporada, uniéndose a Ubaldo Jiménez en 2015.

Hitos del equipo

La racha de Ronel Blanco es la más larga de retirados en fila para un lanzador de los Astros desde los 51 de Mike Scott en su temporada del Cy Young en 1986.

“No me sorprende realmente”, comentó Blanco a MLB.com. “Creo que el trabajo duro eventualmente da sus frutos, y realmente no me sorprende. Sabía que esto iba a llegar”.

El manager de los Rangers, Bruce Bochy, elogió el repertorio de Blanco y destacó su desempeño tanto en el juego sin hits de la semana pasada como en la jornada dominical contra Texas.

“Tiene un arsenal excelente”, dijo Bochy. “Obviamente viene de un juego sin hits y llegó con ese impulso esta noche. Tiene una buena recta, tiene mucha vida. También tiene un gran cambio de velocidad y una slider. Simplemente lanzó muy bien. Nos dominó”.