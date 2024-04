Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anuncian su separación matrimonial

Una de las parejas más populares de Hollywood, Isla Fisher y Sacha Baron Cohen, han decidido separarse. En una declaración conjunta publicada en sus cuentas de Instagram, anunciaron que el año pasado presentaron la solicitud para poner fin a su matrimonio.

La pareja, conocida por su humor y talento en la industria del entretenimiento, compartió una foto vestidos con ropa de tenis blanca, acompañada por el mensaje: “Después de un largo partido de tenis que duró más de veinte años, finalmente estamos dejando nuestras raquetas. En 2023 presentamos una solicitud conjunta para terminar nuestro matrimonio”.

En el comunicado, Fisher y Cohen mencionaron que siempre han valorado su privacidad y han estado trabajando discretamente en este cambio. Expresaron su deseo de que se respete la privacidad de su familia mientras continúan compartiendo amor y devoción por sus hijos.

La pareja contrajo matrimonio en 2010 luego de un prolongado compromiso y tienen tres hijos juntos. Sacha Baron Cohen es reconocido por sus aclamadas interpretaciones en películas como “Borat” y “The Trial of the Chicago 7”, mientras que Isla Fisher ha destacado en comedias como “Confessions of a Shopaholic” y “Wedding Crashers”, así como en proyectos más recientes como la serie “Wolf Like Me” y la película “Blithe Spirit” de 2020.