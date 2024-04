Cardi B se enfurece al ser confundida con mexicana

La reconocida rapera y compositora Cardi B hizo una declaración contundente durante una transmisión en vivo en Instagram, rechazando que la etiqueten como mexicana cuando sus raíces no provienen de dicho país. La artista expresó su molestia por la confusión acerca de los orígenes de sus padres y enfatizó la importancia de respetar la diversidad dentro de la comunidad latina.

“Me siento ofendida cuando la gente me llama mexicana y cosas así porque no lo soy. No soy mexicana”, afirmó la intérprete de éxitos como “WAP”.

Cardi B señaló que cualquier persona se sentiría incómoda si confunden su nacionalidad, y utilizó ejemplos para ilustrar su punto. “Imagina llamar ghanés a un nigeriano, jamaicano a un haitiano, o haitiano a un jamaicano, ¿cómo crees que se sentirían?”, expresó.

Aunque nacida en Nueva York, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la cantante, tiene raíces en la República Dominicana por parte de su padre y en Trinidad y Tobago por parte de su madre.

Durante su intervención, la galardonada artista con un Grammy por mejor álbum de rap en 2019 enfatizó las diferencias culturales entre mexicanos y dominicanos, destacando que, a pesar de compartir idioma y continente, cada grupo tiene su propia identidad cultural.

“No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana. Nuestras nacionalidades tienen culturas diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos dialectos distintos. Nuestra comida también es diferente”, agregó.

Además, Cardi B denunció que algunas personas no solo la llaman mexicana, sino que han sido aún más ofensivas al referirse a ella como una “sucia mexicana”, algo que rechazó rotundamente.

“Me llaman mexicana para molestarme, y no solo eso, también me insultan con términos ofensivos. Defenderé mi nacionalidad dominicana con orgullo. No permitiré que la borren”, concluyó la artista enérgicamente.