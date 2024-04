La princesa Kate dona su cabello para ayudar a pacientes con cáncer

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha vuelto a ganarse el cariño del público al donar su cabello para la confección de pelucas destinadas a personas que luchan contra el cáncer, enfermedad que ella misma padece y ha hecho pública recientemente.

Hasta 17 centímetros de cabello fueron enviados anónimamente a Little Princess Trust, una organización benéfica que fabrica pelucas para niños y niñas con cáncer. Esta iniciativa surgió a partir de la idea de su peluquero personal, Joey Wheeler, de cambiar su look, momento en el que Middleton no dudó en contribuir con este gesto solidario.

La portavoz de la organización, Helen Creese, destacó la importancia de este gesto al afirmar que “es hermoso pensar que alguien, en algún lugar, recibió una peluca que contenía el cabello de la princesa Kate”.

Además de su donación de cabello, Middleton ha contribuido de manera indirecta a concienciar sobre el cáncer al hacer público que se estaba sometiendo a pruebas y quimioterapia preventiva. El profesor Peter Johnson, jefe de cáncer del NHS de Inglaterra, aseguró que su valentía al hablar sobre su diagnóstico está ayudando a salvar vidas al motivar a más personas a realizarse chequeos médicos.

El impacto de la revelación de Middleton se refleja en el aumento de visitas a portales como Cancer Research UK y Macmillan Cancer Support, que han experimentado un incremento del 15 % y 10 % respectivamente en sus visitas. Este fenómeno, conocido como el ‘efecto Kate’, demuestra que hablar abiertamente sobre el cáncer puede tener un impacto positivo en la concienciación y detección temprana de la enfermedad.