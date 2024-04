López Obrador afirma que Ecuador recibió apoyo internacional para el allanamiento de la embajada

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció el martes que el Gobierno de Ecuador contó con el respaldo de otros gobiernos o potencias para allanar la embajada de México en Quito el pasado viernes.

En su conferencia matutina, López Obrador afirmó: “Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta”. Además, adelantó que revelaría imágenes del allanamiento autoritario y vil de la embajada ecuatoriana para llevarse al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien se encontraba resguardado desde diciembre.

Campaña contra su gobierno

El mandatario enmarcó el asalto como parte de una campaña en su contra, similar a las publicaciones de medios estadounidenses como ProPublica y The New York Times sobre presuntos nexos con el narcotráfico. López Obrador recalcó que México es un país independiente y soberano que no se someterá a presiones extranjeras.

Asalto a embajada en Quito

La crisis entre México y Ecuador se desencadenó cuando el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora mexicana en respuesta a declaraciones de López Obrador sobre un caso de asesinato en Ecuador. México buscaba traer a Glas como asilado político, lo que provocó el allanamiento de la embajada y la ruptura de relaciones diplomáticas.

El presidente de Ecuador expresó su disposición a resolver las diferencias con México, pero insistió en que la justicia no se negocia. La controversia creció cuando Glas sufrió un quebranto de salud en la embajada mexicana, desatando preocupación y contradicciones sobre su estado.

La OEA y la Celac sostendrán reuniones para abordar la crisis esta semana, mientras México defiende su soberanía y promete llevar el caso ante instancias internacionales.