El tráiler de Joker, Folie a Deux protagonizado por Joaquin Phoenix es un éxito rotundo (+video)

La anticipada continuación de “Joker” protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga está generando gran expectativa. El tráiler romántico de “Joker, Folie a Deux” ha superado los cinco millones de visualizaciones en solo diez horas desde su lanzamiento.

En este avance, programado para estrenarse el 4 de octubre, se puede apreciar a un Joaquin Phoenix extremadamente delgado y encarcelado, mientras que Lady Gaga interpreta a Harley Quinn.

El tráiler está lleno de imágenes de bailes y explosiones, acompañadas por la canción “What the World Needs Now Is Love”, popularizada por Jackie DeShannon en 1965.

La película, dirigida por Todd Philips, quien estuvo a cargo de la primera entrega, narrará la historia de amor entre Joker y Quinn. Todd Philips previamente dirigió a Lady Gaga en “Ha nacido una estrella” (2018), película por la cual la cantante recibió una nominación al Óscar como mejor actriz.