Jeremy Allen White será el protagonista del biopic sobre Bruce Springsteen.

La película narrará la historia detrás de la creación del álbum “Nebraska” de Bruce Springsteen, publicado en 1982.



Cortesía | Se desconoce cuándo comenzará el rodaje de esta película sobre la vida de The Boss

El actor estadounidense Jeremy Allen White, conocido por sus trabajos en “Shameless” y “The Bear”, ganador de dos Globos de Oro y un premio Emmy, encarnará a Bruce Springsteen en el biopic “Deliver Me From Nowhere”, una película sobre la vida de The Boss.

El proyecto será dirigido y escrito por Scott Cooper, quien previamente escribió y dirigió “Los crímenes de la academia”. La película estará basada en el libro “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska” de Warren Zanes, publicado en 2023, que explora la historia detrás de la creación de Nebraska.