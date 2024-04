Amoroso negó que el CNE impidiera la inscripción de algún candidato.

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), negó este jueves y ante las delegaciones del Ceela y el Opeir que desde el ente se impidiera la inscripción de algún candidato.

«Hay personas que no se presentaron ante el TSJ o que no tenían razón cuando acudieron al Poder Judicial para interpelar su inhabilitación (…) Se esperó hasta 5 para las 12 de la noche para que presentaran su candidato. A esa hora entró la última tarjeta con su candidato, que después dijeron que no los dejaron inscribirse y que no tenían candidato», mencionó Amoroso.

«Algunas informaciones malintencionadas dicen que no dejaron inscribir a un partido. Aquí todo el que se postuló, fue incluido, hay 13 candidatos», agregó.

Según el presidente del CNE ellos están cumpliendo con los acuerdos de Barbados para llevar adelante las elecciones este 28 de julio.

🔵 ATENCIÓN El Consejo Nacional Electoral emitió un pronunciamiento ante el encuentro con expertos de observación internacional para los comicios presidenciales. 📽️ Cortesía #11Abr pic.twitter.com/65T5TkR5Yc — 800 Noticias (@800Noticias_) April 11, 2024