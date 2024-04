Apoyan la elección de Francesca Amewudah-Rivers como “Julieta” a pesar de las críticas recibidas

La compañía teatral The Jamie Lloyd Company emitió un comunicado condenando el “aluvión de deplorables abusos raciales en línea dirigidos a un miembro de nuestra empresa”.

La icónica historia de amor de Romeo y Julieta tendrá una nueva adaptación teatral protagonizada por Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers.

Tras el anuncio del elenco, surgieron críticas que cuestionaban la idoneidad de Francesca para el papel debido a su color de piel.

En respuesta a la ola de comentarios sobre su apariencia, la actriz recibió un respaldo a través de una carta abierta que condenaba el “abuso racista y misógino” que había experimentado desde su casting en Romeo y Julieta.

The Jamie Lloyd Company, en un comunicado, rechazó categóricamente estos abusos raciales en línea, afirmando que no serán tolerados y denunciados. Además, afirmaron que la intimidación y el acoso no tienen cabida en la industria teatral ni en la sociedad en general.

Por otro lado, una carta publicada en The Guardian y firmada por más de 800 artistas negros expresó su apoyo a Francesca, destacando que su elección como Julieta fue motivo de celebración en la comunidad artística.

La carta enfatizaba el talento y la calidad artística de Francesca, y lamentaba el abuso racista y misógino al que había sido sometida, destacando la importancia de apoyar a artistas negras frente a este tipo de comportamientos.

Entre los firmantes de la carta se encontraban destacadas figuras como Lashana Lynch, Sheila Atim, Marianne Jean-Baptiste, Lolly Adefope, Freema Agyeman, Wunmi Mosaku y Tamara Lawrance.

El mensaje final de la carta era claro: apoyar y celebrar el talento de las artistas negras que enfrentan abusos de esta naturaleza, reconociendo su valía y su capacidad para brillar a pesar de las adversidades.