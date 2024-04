Marcó la historia de la moda

En un triste día para la moda, el renombrado diseñador de moda italiano, Roberto Cavalli, ha fallecido a la edad de 83 años luego de una larga batalla contra una enfermedad que empeoró en los últimos días. La noticia fue confirmada por la Agencia ANSA, citando fuentes cercanas a la familia, indicando que Cavalli murió en su hogar en Florencia, su ciudad natal, donde vino al mundo en 1940.

Cavalli, reconocido por su creatividad y estilo único, se inició en el mundo de la moda desde temprana edad y en la década de 1970 fundó su propia marca que impactó en las pasarelas más prestigiosas a nivel mundial. Su uso innovador de pieles, bordados y diseños atrevidos, como vestidos largos con transparencias y escotes llamativos, dejaron una marca indeleble en la moda internacional por varias temporadas.

En 2015, Cavalli vendió su marca al retirarse de la vida pública. Durante su carrera, también fundó Just Cavalli en 1998, una línea dirigida a un público joven, y la división Roberto Cavalli Home, presentada en el Salone del Mobile en 2012.

El legado de Roberto Cavalli incluye seis hijos de tres matrimonios, el último de los cuales fue con su esposa Sandra Nilsson, quien es 45 años más joven que él y con quien estuvo desde 2014.

Reflecting on the passing of Roberto Cavalli is an opportunity to honor his immense contribution to the fashion world.

His daring designs and pioneering use of animal prints revolutionized the industry, leaving an unforgettable mark on fashion history.

