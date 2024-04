Revelan el posible motivo de la salida de Messi del Barcelona.

Este domingo el empresario catalán Jaume Roures, administrador de Mediapro y amigo cercano a Joan Laporta, presidente del Barcelona, ofreció unas declaraciones en la emisora radial “Cadena Ser” en donde habló de un tema controversial: la salida en 2021 de Leo Messi del equipo azulgrana.

Roures fue interrogado en el programa “Ser Canalla” y aseguró que el contrato de la renovación de Messi con el Barça estaba listo para ser firmado.

“En una de las reuniones a la que asistí el contrato estaba encima de la mesa. Messi estaba de vacaciones aún, y alguien de la directiva (del Barcelona) llegó a preguntar si se le llevaba el contrato para que firmara la renovación, o se le esperaba“, dijo Roures.

“No se llegó a brindar con champagne pero el contrato estaba ahí, aceptado por las dos partes y listo para que se firmara”, añadió.

El empresario y también productor cinematográfico detalló que no se pudo firmar la renovación porque existieron problemas personales y económicos que impidieron la continuidad del astro argentino.

“¿Qué pasó? Creo que se conjugaron problemas económicos y razones personales. No pondría la mano en el fuego de cuál era la más importante de las dos. En todo caso, me parece que no fue solo por un tema económico“, dijo.

Profundizando en el aspecto personal, Roures indicó que el entorno de Messi exigió unas condiciones a la directiva del Barcelona, que en esa época no podían cumplir.

“Había ciertas expresiones del entorno de Messi en el que decían que había que fichar, y había gente en la directiva del Barça que eso lo leía mal. Lo veían como una presión fuera de lugar“, confesó.

Jaume Roures aseguró que ese encontronazo entre ambas partes favoreció la salida de Messi en 2021, y puntualizó que el delantero llegó a mencionar en aquellos años que con la plantilla que tenía el equipo catalán no alcanzaba para competir.

“Aquello de que con ese equipo no alcanzaba molestó porque gente del club pensaba que sí alcanzaba o que no podían dar más que eso”.

Por último, el empresario mencionó que no cree que a corto plazo el Barcelona le haga un homenaje a Messi por la manera en que se fue del club.

“Messi se fue llorando en 2021, muy dolido. Por eso no creo que a corto plazo le hagan homenajes (…) A Cruyff le hicieron un homenaje cuando se fue porque estaba en el contrato, tenían que hacerlo sí o sí”, cerró.

Messi se fue en agosto de 2021 del Barcelona al París Saint Germain después que el equipo catalán no pudiese renovarlo, debido a los problemas económicos que atraviesa desde hace algunos años.