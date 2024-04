Acuña no tiene presión por su falta de jonrones

El destacado toletero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., ha dejado claro que no se encuentra preocupado por la falta de jonrones que ha experimentado en lo que va de la temporada actual de las Grandes Ligas.

En una entrevista concedida a ESPN, el joven jugador explicó que en su historial deportivo no es común que conecte muchos jonrones durante el mes de abril, por lo que se enfoca en contribuir al equipo para lograr la victoria.

“No siento presión. Siempre les digo a mis compañeros que busquen elevar la pelota, ya que no nos pagan por hacer roletazos. Sin embargo, quiero dejar claro que no me considero un bateador de jonrones… no tengo problema en conectarlos en agosto”, afirmó Acuña.

El talentoso jugador confía en sus habilidades y está seguro de que en cualquier momento logrará conectar un jonrón. Lo primordial para él es apoyar al equipo y sabe que los batazos llegarán en el momento oportuno.

Actualmente, en esta temporada de las Grandes Ligas, Acuña Jr., quien es el único jugador en la historia en acumular al menos 40 jonrones y 30 robos de bases en una misma campaña, mantiene un promedio de bateo de .288, con 17 hits, cinco carreras impulsadas, 16 anotadas y siete bases robadas.