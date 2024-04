Bellingham aleja del favoritismo al Real Madrid

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en un emocionante partido este miércoles en Inglaterra en busca de un lugar en las semifinales de la Champions League. El equipo merengue llega a este encuentro con un empate global de 3-3 en la eliminatoria.

Una de las figuras destacadas del Real Madrid, Jude Bellingham, regresa a su país con la esperanza de alcanzar su primera semifinal en este prestigioso torneo continental. En una rueda de prensa previa al partido, Bellingham expresó su confianza en el equipo: “Creo que la gente apuesta por el Manchester City porque ha ganado el triplete, juega muy bien, pero sé que tenemos un muy buen equipo y vamos a hacerlo bien”.

Con un excelente desempeño en el Real Madrid, el mediocampista inglés es consciente de la importancia de su papel en una serie donde cada detalle cuenta: “Creo que no me preocupa si no marco goles, me preocupa si el equipo no gana. Me encanta marcar goles, pero entiendo que mi función también puede ser otra”.

El sentimiento de revancha está presente en el equipo debido a la derrota sufrida el año pasado en las semifinales contra el Manchester City, donde perdieron 4-0 en el partido de vuelta. Bellingham compartió: “He hablado con mis compañeros que perdieron aquí el año pasado con un 4-0, y están motivados. Pero es otro partido y no vamos a tener en cuenta el pasado, sabemos que tenemos muchas cualidades para competir”.

Este emocionante enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City promete ser un choque de titanes en busca de un lugar en las semifinales de la Champions League. ¡No te lo pierdas!