Yonaiker Ecker no es ajeno a las categorías juveniles

Yonaiker Ecker, ganador del premio Coach del Año de la SPB 2023, se prepara para asumir un nuevo desafío en su carrera como entrenador en Venezuela. El experimentado entrenador caraqueño dirigirá a la selección nacional Sub18 en la AmeriCup 2024, demostrando su compromiso con el desarrollo del baloncesto en el país.

Con una trayectoria que incluye experiencia en Colombia y Venezuela, Ecker destaca la importancia de trabajar tanto con jugadores profesionales como con categorías formativas. “No se me hace tan difícil, porque en Guaros de Lara dirijo los entrenamientos de los juveniles cuando no hay temporada. Recientemente estuve a cargo de las categorías 2007 y 2008, por lo que no dudé en aceptar este puesto”, afirmó Ecker durante una rueda de prensa.

A pesar de su juventud, con tan solo 33 años, la experiencia como jugador y entrenador de Yonaiker Ecker resulta fundamental para la formación de las nuevas generaciones de talento en el baloncesto venezolano. “Espero que mi conocimiento acumulado a lo largo de los años les sea útil a los jugadores. Guiarlos a todos va a ser una experiencia enriquecedora”, expresó el entrenador.

Es importante destacar que Ecker ha sido asistente de Daniel Seoane y ha trabajado con varios jugadores Sub18 durante la ventana clasificatoria a la AmeriCup 2025 frente a Colombia, como Jeiminson Márquez y Diego Sulbarán. “La comunicación con Daniel es fundamental. Él fue el primero en saber que asumiría este cargo y me dio su respaldo, porque sabemos que estos jóvenes son el futuro de la selección mayor”, concluyó Ecker.