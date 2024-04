Con destino a Venezuela: PDI frena viaje de Daniel Jadue a un mes de su formalización

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó este jueves que fue impedido de salir del país.

El jefe comunal llegó anoche hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para viajar a Venezuela.

Contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para arribar en Caracas. Para ello disponía de un vuelo de la aerolínea Copa, que tenía programado una escala en Panamá.

En la terminal aérea, la Policía de Investigaciones contaba con una “alerta” respecto a la autoridad de Recoleta. En ese sentido, al percatarse de su presencia, dio aviso del viaje a la fiscal Giovanna Herrera, que se comunicó con la defensa de la autoridad de Recoleta, Ramón Sepúlveda. La fiscal señaló a la defensa que si se concretaba el vuelo, despacharía una orden de detención en su contra. Esto, ante las sospechas de que podría solicitar asilo en ese país. Bajo este escenario, Jadue desistió de viajar a Venezuela.

En su cuenta de la red social X, el jefe comunal, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por varios delitos de corrupción, señaló: “Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme”.

El 29 de mayo Jadue será formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La causa comenzó a ser investigada a propósito de una denuncia contra laentidad fundada por Jadue,que hizo Best Quality SPA, un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia.

Eso sí, hasta ahora, no cuenta con ninguna medida cautelar. “Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, agregó en su mensaje en X.

La fiscalía ha adelantado que solicitará la prisión preventiva para el alcalde. En los días previos, el jefe comunal ha afirmado que se encuentra “tranquilo” de cara a la audiencia. “A diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay platas en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay platas incluso que estén perdidas. Todas las platas se saben donde están. Y no se está discutiendo un caso de enriquecimiento ilícito ni nada. Se está discutiendo un caso de la forma en cómo se toman decisiones y si estas habrían perjudicado el patrimonio del Estado”, afirmó en una entrevista el 5 de abril con la radio de la Universidad de Santiago (Usach).

Con destino a Venezuela: PDI frena viaje de Daniel Jadue a un mes de su formalización