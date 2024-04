Latin Grammy regresan a Miami y será el 14 de noviembre

La vigesimoquinta edición de los premios Latin Grammy se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en el sur de Florida, Estados Unidos. Esta ciudad vuelve a ser la sede de la gala de estos prestigiosos galardones otorgados por la Academia Latina de la Grabación.

Manuel Abud, presidente ejecutivo de la Academia, expresó: “Es un honor para nosotros celebrar nuestro 25 aniversario en Miami”. De esta manera, la ceremonia regresa a la ciudad donde la Academia Latina de la Grabación tiene su sede y a la que considera su hogar.

El año pasado, la gala de los Latin Grammy se llevó a cabo en Sevilla, España, siendo la primera vez que se realizaba fuera de los Estados Unidos. Este año será la tercera vez que Miami albergue este evento que reconoce la excelencia en la música latina a nivel mundial.

Abud destacó la evolución de Miami como epicentro del entretenimiento latino y agradeció el apoyo y entusiasmo recibidos. La 25 edición de los premios Latin Grammy se transmitirá en vivo por la cadena Univision, en colaboración con el condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (Gmcvb).

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, resaltó que este condado es la capital cultural de los latinos en Estados Unidos y se enorgullece de mostrar la energía única de Miami durante este evento. La ciudad también será sede de una serie de eventos especiales previos a la gala de los Latin Grammy.

Entre estas actividades se encuentran Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la recepción para los nominados y la presentación de los Premios Especiales y a la Persona del Año. Los nominados para la edición de este año se darán a conocer el 17 de septiembre.