Real Madrid elimina al vigente campeón de la Champions League.

El Real Madrid se metió en semifinales de la Liga de Campeones este miércoles 17 de abril tras ganar 4 a 3 en la tanda de penales al Manchester City en la vuelta de cuartos de final del torneo continental en el Etihad Stadium.

El brasileño Rodrygo adelantó al Real Madrid (12), pero el belga Kevin de Bruyne igualó 1-1 para el City (76), enviando el partido a la prórroga (ida: 3-3), tras la que los fallos de Bernardo Silva y Mateo Kovacic en los penales dieron el pase al equipo blanco.

Por el Real Madrid había fallado antes Luka Modric, pero las dos paradas del portero ucraniano Andriy Lunin, auténtico héroe de su equipo este miércoles, llevaron al Real Madrid a semifinales por cuarta vez consecutiva.

El equipo blanco buscará el pase a la final ante el Bayern de Munich, que ganó 1-0 al Arsenal este miércoles.

El Real Madrid logró llevarse este nuevo pulso con los ‘Citizens’, tras la derrota del pasado año en semifinales y la victoria de la temporada 2021-2022 en semifinales, en la que los blancos acabaron alzando la ‘Orejona’.

Tras el 3-3 de la ida en el Bernabéu, los dos equipos empezaron con mucha prudencia el partido, pero después del gol de los blancos, el City tomó las riendas del encuentro frente a un Real Madrid que trató de sorprender con rápidos contraataques.

Sobre Halaand

El delantero noruego, desaparecido en la ida en el Santiago Bernabéu, estuvo más activo este miércoles pero no logró romper su particular maldición contra el equipo blanco, al que todavía no ha logrado marcar.