Medida del Minec en playa Concorde vuelve a generar conflicto

La situación de desalojo que hace dos años se presentó en Playa Concorde, ubicada en el municipio Mariño, isla de Margarita, vuelve a presentarse, con la activación de una nueva medida por parte del Ministerio de Ecosocialismo, Minec.

Quienes hacen vida comercial en dicha playa, solicitaron la presencia de los medios de comunicación para visibilizar su preocupación, ya que, aunque no fueron notificados de alguna medida conocieron de un posible desalojo por demolición de local el próximo lunes 22 de abril.

Jorge Rosario, propietario del local El Faralao, afirmó que la medida del Minec aparentemente es especifica contra su churuata, la cual maneja desde hace unos 60 años, y una demolición acabaría con su modo de vida e ingresos.

Su reclamo es que no ha habido una notificación formal, denuncia que apoyó la abogada Elizabeth Gutiérrez, afirmando que se violó el debido proceso, porque los posibles afectados no han tenido espacio para exponer sus alegatos y defensa.

De acuerdo a los denunciantes, el desalojo aplicaría para este local y los prestadores de servicio, ósea que la medida generaliza, no obstante, miembros de la Asociación que los agrupa consideran que no será así, puesto que, si las razones son por problemas ambientales, su labor no se corresponde con esto.

Al respecto, Lismar Mata, del tribunal disciplinario de dicha Asociación, recordó que desde el año 2022 hay una orden ministerial de desalojo por afectación ambiental en la zona, y en efecto aplica para los locales no para quienes prestan otros servicios.

Entre los planteamientos, también surgieron posibles intereses privados por la supuesta propiedad de terrenos en dicha playa.

La posición final tanto de propietarios como prestadores de servicios, es que urge la presencia de representantes de las instituciones oficiales involucradas para que conozcan de la situación, y de manera transparente diriman el caso ya que consideran que existen conflictos de intereses.

En todo caso, esperan que el próximo lunes no haya ninguna ejecución y que por el contrario las solicitudes que han hecho a diversos organismos, incluyendo a la Alcaldía del Municipio Mariño, atiendan sus solicitudes, que al final no es de oposición a la evaluación ambiental y corrección, sino que se les reubique y reconozcan su histórico espacio de trabajo.

En el año 2022 cuando igualmente se intentó una medida de desalojo en esta playa, se ordenaba la clausura de los pozos sépticos por las consecuencias ambientales, sin embargo, estos siguen operativos en un número de 8.

