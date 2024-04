Taylor Swift sorprende y “The Tortured Poets Department” es un álbum doble

Los reconocidos compositores y productores Jack Antonoff y Aaron Dessner han colaborado con Taylor Swift en varias canciones de su último álbum.

En un inesperado lanzamiento, la superestrella Taylor Swift presentó su undécimo álbum de estudio, “The Tortured Poets Department”, compuesto por 16 canciones que exploran emociones de desamor, nostalgia, ira y autorreflexión. Además, sorprendió a sus seguidores con un álbum adicional de 15 canciones titulado “TTPD: The Anthology”.

En este extenso material musical, Swift revela una corriente de conciencia caótica y compleja a través de letras que reflejan su visión personal del amor y la vida. Destaca la canción “loml”, donde la cantante expresa la pérdida de un amor pasado, con frases como “Ojalá pudiera volver a recordar cómo casi lo tuvimos todo”.

Para conmemorar este lanzamiento, Swift describió el álbum como una antología de nuevas obras que reflejan momentos sensacionales y dolorosos de su vida. Además, destacó las colaboraciones con artistas como Post Malone en el tema “Fortnight” y Florence + The Machine en la canción “Florida!!!”.

“The Tortured Poets Department” cuenta con la participación de destacados músicos como Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes se desempeñan como coautores en varias canciones del álbum. Mientras que Swift es la única compositora en dos temas: “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” y “Who’s Afraid of Little Old Me?”.

Este lanzamiento llega en medio de la exitosa gira “Eras Tour” de Swift y sus recientes victorias en los premios Grammy. Con un gran interés por parte del público, Spotify reportó que el álbum se convirtió en el más preguardado en la historia de la plataforma.

Con un estilo único y una narrativa profunda, Taylor Swift continúa cautivando a su audiencia con su música y letras emotivas que conectan con las experiencias de sus seguidores.