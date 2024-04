Freeland apunta al reloj por lesión en el codo

El lanzador titular de los Rockies de Colorado, Kyle Freeland, estará fuera de juego durante un mes y medio debido a una distensión en su codo izquierdo, y sugiere que el reloj de lanzamientos pudo haber sido un factor contribuyente.

Freeland señaló que esta lesión en el codo no está relacionada con un percance en su hombro derecho durante una colisión en el plato como corredor emergente esta semana.

Otros pitchers como Spencer Strider de Atlanta y Shane Bieber de Cleveland también se perderán la temporada debido a lesiones en el codo.

“Se ha hablado mucho sobre el reloj de lanzamientos y las complicaciones que pueden surgir, y cómo todo esto se relaciona con las lesiones”, comentó Freeland el viernes. “Creo firmemente que existe una correlación entre el reloj de lanzamientos y las lesiones en los lanzadores. Estamos forzando nuestro cuerpo al máximo cada 15 a 18 segundos. Es difícil. Y en Colorado, se vuelve aún más complicado”.

Freeland mencionó que durante la temporada baja trabajó en aumentar su velocidad. A pesar de que su recta esta temporada ha promediado 90.2 mph, la misma velocidad que el año pasado, ha sido mayor que en sus seis temporadas previas.

“No estoy seguro si esto tiene alguna relación con mi lesión. Espero sinceramente que no, ya que disfruté mucho del proceso de trabajo”, expresó Freeland. “Creí que era muy beneficioso para mí y me permitió llegar a los entrenamientos de primavera con la velocidad que quería. Realmente espero que esto no haya influido y que al regresar no me cause molestias”.

No hay desgarro en el ligamento

El veterano de 30 años fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el viernes, y el relevista Noah Davis fue convocado de Triple-A Albuquerque antes de que el juego del viernes contra Colorado fuera suspendido por lluvia y reprogramado como parte de una doble cartelera para el domingo.

“Según lo que se ha evaluado, no hay desgarro en el ligamento”, declaró Freeland. “Al parecer, se trata de una distensión en el codo y estamos trabajando para solucionarlo”.

La medida de colocar a Freeland en la lista de lesionados fue retroactiva al martes.

“En comparación con otros casos, de acuerdo a los resultados de los exámenes y el informe del médico, se espera que se recupere completamente”, afirmó el manager Bud Black.

