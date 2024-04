Niño venezolano murió en un río de Perú por “reto” de su grupo de compañeros.

Un niño venezolano de 12 años, llamado Jonathan murió este sábado tras caer al río Rímac el distrito limeño de El Agustino, en Perú.

De acuerdo con Radio Programas del Perú (RPP), el jovencito no estaba solo. Había un grupo de compañeros de estudio que estaban haciendo un “reto” sobre lanzarse al afluente.

Niño venezolano murió en un río de Perú por “reto” de su grupo de compañeros

Al parecer, Jonathan se negó a lanzarse a las aguas, pero un compañero lo empujó para caer en ellas.

“Supuestamente un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujo. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Yo me enteré a las cuatro porque estaba trabajando. Ellos venían de un juego de fútbol y se juntaron con un grupo de niños mayores. Todos los vecinos se metieron al río a buscar la manera de rescatarlo”, dijo Maylin Velásquez, madre de Jonathan a RPP.

Niño venezolano muere tras caer en un río en Perú

Se logró hallar el cadáver del menor luego de siete horas de trabajos de rescate, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los bomberos lograron recuperar el cadáver del menor.

Según información policial, el cuerpo sin vida del menor se encontraba atrapado entre las rocas del río Rímac. Se logró rescatar el cadáver alrededor de las 11:53 p.m., gracias al trabajo conjunto de las autoridades.

Cabe señalar que un adulto, que se metió al río Rímac para rescatar al menor, fue arrastrado por la corriente y logró salir con vida a la altura del puente Huáscar, a la altura de Caquetá. Se desconoce su estado de salud.

Restringen tránsito en la AFF en ambos sentidos