La historia amarga que vivió en Venevisión Daniela Alvarado

La reconocida actriz venezolana, Daniela Alvarado, sorprendió a todos al revelar que en una ocasión Venevisión intentó menospreciar su trabajo al ofrecerle un personaje sin relevancia en una telenovela.

Durante una entrevista en el Podcast Kekasados junto a su pareja, el actor José Manuel Suárez, Alvarado contó que luego de finalizar su contrato con Radio Caracas Televisión, ingresó a Venevisión con un contrato exclusivo sin conocer el proyecto que le asignarían.

“Esto sucedió entre 2005 y 2006 aproximadamente. Cuando me presentaron el proyecto y me dijeron cuál sería mi personaje, no era el papel protagónico y obviamente no lo acepté”, fueron las palabras de la actriz durante la entrevista.

Alvarado explicó que su reacción se debió a que venía de protagonizar exitosas producciones en RCTV como “Juana la virgen” y consideraba injusto que le ofrecieran un papel secundario en el punto más alto de su carrera actoral.

Ante esta situación, la actriz se negó y habló rápidamente con el jefe de producción de ese momento para expresarle que no participaría en esa telenovela y que no consideraba adecuado que le asignaran un papel de poca relevancia.

Tras esta decisión, el canal le brindó la oportunidad de participar en producciones de mayor peso, lo que marcó el inicio de una exitosa carrera en Venevisión. Hoy en día, Daniela Alvarado es una de las actrices más reconocidas no solo en Venezuela, sino también en países como Colombia, Estados Unidos y México.

Con información de Revista Ronda.