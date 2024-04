Astros es local en Ciudad de México

Con la llegada de los Astros y los Rockies a la Ciudad de México para los dos partidos de la Mexico City Series este sábado y domingo, una gran cantidad de fanáticos provenientes de Estados Unidos también se han dejado sentir en la capital mexicana.

Entre la multitud, se ha destacado la presencia de seguidores de los Astros de Houston, quienes han generado un ambiente vibrante en los alrededores de los hoteles y las actividades relacionadas con esta parada del MLB World Tour 2024.

María Mungarro, residente de la Ciudad Espacial, expresó su emoción al poder apreciar la cultura mexicana durante su visita a México para presenciar los encuentros entre los Astros y los Rockies. “Somos fans de los Astros y nos encanta verlos. A mí se me hace que es lo mejor que puede hacer MLB, porque aquí la cultura mexicana nos ha abierto las puertas con los Astros y la gente de México está muy emocionada por tener a los Astros aquí. Estoy muy emocionada por ser parte de eso”, comentó.

Los Astros han sido pioneros en tener transmisiones de radio en español desde su primera temporada en 1962, lo que ha contribuido a fortalecer su conexión con el público hispanohablante. Esta es la cuarta vez que el equipo visita México, lo cual ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

Fabiola Lima, quien viajó desde Houston con su hija para apoyar a los Astros, expresó su amor por la Ciudad de México y la cultura mexicana. “La Ciudad de México es una ciudad muy bonita, con mucha cultura. Me encanta México y me encantan los Astros. Yo me identifico como una de sus fans número 1 y estoy feliz de estar aquí. Es muy emocionante saber que podemos compartir dos culturas, tanto la fanaticada de béisbol como la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa”, afirmó.

Por su parte, la hija de Lima, Liliana González, reveló que ha sido fanática de los Astros desde que era niña y que tiene una tradición familiar de asistir a cada juego en casa del equipo los viernes. Además, destacó que su jugador favorito es el venezolano José Altuve.

La presencia de estos aficionados estadounidenses en la Ciudad de México ha generado un ambiente de celebración y unión entre dos culturas, demostrando el poder del béisbol para unir a las personas más allá de las fronteras.