Jon Bon Jovi deja en manos de Dios la curación de sus cuerdas vocales

En una entrevista con Fox News Digital antes del lanzamiento de la serie documental “Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi”, el líder de la banda de rock estadounidense explicó sin rodeos que la recuperación de una cirugía de las cuerdas vocales “es lo peor”.

“Es una mierda”, dijo el intérprete de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’ o ‘It’s my Life’.

“Pero, si lo comparo con los atletas… cuando Kobe (Bryant) y el tendón de Aquiles, o Michael Strahan y el pectoral, Tom Brady con la rodilla, Tiger Woods preparándose para otro Masters… no es fácil para ninguno de ellos”, señaló.

“Y sé que su ética de trabajo y la mía son muy similares. Nadie anticipa una lesión como esta. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello”, precisó el cantante.

Desde 2022, Jon Bon Jovi, de 62 años y cuyo nombre completo es John Francis Bongiovi Jr., se sometió a una cirugía de garganta en 2022 después de sufrir una atrofia de las cuerdas vocales. El artista se mantiene esperanzado en su recuperación total, pero está también dolorosamente consciente de que tendrá que tomar una decisión sobre cantar frente al público muy pronto.

“Puedo decirles que 60 es diferente de 50 y mi preocupación actual es que voy a olvidar cómo cantar”, señaló a Fox News.

“Voy a quedar destrozado si no puedo cantar en vivo de nuevo, pero ¿qué hace un mariscal de campo cuando se enfrenta a la última pelota que va a lanzar? Esa es la situación en la que estoy”, acotó.

“Quiero mirar hacia atrás estos 40 años de Bon Jovi, mirar hacía adelante con el nuevo álbum y apreciar todo. Esa es mi esperanza: encontrar alegría en todo”, manifestó seguidamente.

Justamente, para celebrar las cuatro décadas de historia de la banda que creó en su New Jersey natal, creó la citada serie documental “Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi”, que debutó el 26 de abril en Disney + (Estados Unidos y Europa). En Latinoamérica la producción debutará ese mismo día en la plataforma Star+.

El cantante reveló a Fox News que decidió pedir a sus compañeros de banda que contribuyeran para realizar el documental ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con el grupo, famoso también por temas como ‘You Give Love a Bad Name’, ‘Bad Medicine’ y ‘I’ll Be There for You’ y ‘Blaze of Glory’, entre otros.