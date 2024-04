CNE aún no publica el Registro Electoral Preliminar.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado el Registro Electoral (RE) Preliminar, por lo que los nuevos inscritos y personas que hicieron modificaciones no han podido verificarse para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

Mientras, el CNE no publique el RE Preliminar, las personas no pueden hacer reclamos en caso de que sus solicitudes tengan algún error o de que hayan sido admitidas.

«Mientras el CNE no publique el RE Preliminar no será posible verificar si fueron procesadas las inscripciones de nuevos votantes, cambios de centros de votación, etc que se tramitaron durante el operativo especial de actualización del padrón de votantes #30A 10:00am», expuso Eugenio Martínez, periodista especializado en materia electoral.

Entre los comentarios de usuarios de X a Martínez, alguien dijo que «llamen al 0800 yo lo hice y me dieron mayor información».

Muchas personas expresaron que son nuevos inscritos y que no aparecen en el Registro Electoral, mientras que otros manifestaron que por no aparecer, dan clic en el portal del CNE para descargar la planilla de reclamo (tal como indica el proceso para reclamos), pero esta no se descarga.

Mientras el CNE no publique el RE Preliminar no será posible verificar si fueron procesadas las inscripciones de nuevos votantes, cambios de centros de votación, etc que se tramitaron durante el operativo especial de actualización del padrón de votantes #30A 10:00am https://t.co/6MPcQ9V2B6— Eugenio G. Martínez (@puzkas) April 30, 2024