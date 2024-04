La vida de Gloria y Emilio Estefan llega a la gran pantalla

La reconocida cantante cubana, Gloria Estefan, anunció a través de su cuenta de Instagram un emocionante proyecto que llevará su historia al cine. La película será dirigida por Lissette Feliciano, quien adaptará el exitoso musical “On Your Feet” para Sony Pictures.

La trama se centrará en la inspiradora vida de Gloria y Emilio Estefan, desde cómo se enamoraron hasta sus experiencias como inmigrantes, pasando por su vida antes de la fama y los cambios que experimentaron al formar parte de la banda Miami Sound Machine.

El equipo de producción estará conformado por Gloria y Emilio Estefan, quienes también se desempeñarán como productores, junto con John y Jordan Davis de Davis Entertainment, y John Fox como productor ejecutivo.

El musical “On Your Feet” debutó en Broadway en 2015 y ha sido aclamado por la crítica. La obra también abordará los desafíos a los que se han enfrentado, como el accidente de autobús que sufrió Gloria Estefan en 1990, que la dejó con una fractura en la columna y la obligó a someterse a una delicada cirugía y a meses de rehabilitación.

La película contará con la icónica música de la pareja, incluyendo temas como “Get On Your Feet”, “Conga”, “Coming Out Of The Dark” y “Rhythm Is Gonna Get You”.