Luis Fonsi está cansado de remover el pasado sobre su matrimonio con Adamari López

El reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha hablado abiertamente sobre su separación con la actriz Adamari López hace 14 años, expresando que le resulta agotador seguir reviviendo el pasado.

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado, Fonsi aclaró que no le molesta abordar el tema de su relación pasada, pero prefiere no profundizar en su historia con López debido a que ya ha construido una familia y sus hijos tienen acceso a toda la información en internet.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa. Porque, en mi caso, estoy casado y tengo hijos”, comentó el artista, quien mantuvo una relación con López entre los años 2006 y 2010.

Fonsi busca respetar su vida familiar

El intérprete de éxitos como “Despacito” y “Échame la Culpa” destacó que su matrimonio con Adamari López fue una etapa muy bonita de su vida y que solo guarda buenos recuerdos de ese tiempo. “Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de Adamari López, simplemente el amor se acabó y eso pasa”, aseguró.

Pensando en la estabilidad de su actual esposa, Águeda López, madre de sus hijos Mikaela y Rocco, Fonsi mencionó: “Me cuesta un poco hablar del tema, me pone un poco incómodo, ya es hora de cerrar ese capítulo. Creo que es un tema de respeto hacia mi esposa, ella es muy madura y nunca me ha dicho nada, pero no debe ser agradable para ella.”

Por otro lado, Luis Fonsi hizo un llamado a los medios de comunicación para que se enfoquen en destacar las cosas positivas que ambos están logrando en sus carreras individuales, en lugar de seguir rememorando su relación pasada.

“Adamari está teniendo mucho éxito, celebremos eso. Yo sigo mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no es necesario seguir vinculando o utilizando a la ex parejas para cada reportaje”, enfatizó el cantante.

Siga informado al instante a través de Diario Primicia en WhatsApp uniéndose al grupo a través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/KfW5lU87i3p59c1gcKqHZC

También puede unirse a Diario Primicia en Telegram como @DiarioPrimicia, a través de este enlace: https://t.me/diarioprimicia