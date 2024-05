Carlos Baute anuncia su retiro de la música

El reconocido cantante venezolano Carlos Baute anunció, entre lágrimas, su decisión de retirarse después de una exitosa carrera artística de 30 años. El artista expresó su deseo de dedicar más tiempo a su familia.

En una entrevista para el podcast de “Kapra Diner” en España, Baute compartió: “Es mi despedida, me retiro. Llevo más de 30 años, pero como solista 30. No lo había dicho antes, porque tengo un concierto en España el 5 de junio, pero me retiro”. La difícil decisión de poner fin a su carrera como solista se debe a su anhelo de disfrutar de más momentos junto a sus seres queridos.

Al finalizar la entrevista, Kapra reconfortó al artista con un abrazo para calmar sus emociones. Baute, quien inició su carrera musical alrededor del año 1990, ha desarrollado su carrera entre Venezuela y España a lo largo de las décadas.

