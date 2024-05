“Tía Marge” vuela en Londres por aniversario de película de Harry Potter (+video)

Warner Bros, la famosa productora de cine, compartió una emocionante noticia a través de sus redes sociales.



Cortesía | El inflable fue colocado junto al Puente de Londres.

El anuncio fue realizado mediante un globo gigante con la forma de “Tía Marge Dursley”, un personaje ficticio de la saga de Harry Potter. Este globo se convirtió en una referencia icónica de uno de los momentos más memorables de la saga.

Ubicado junto al Puente de Londres, el inflable no solo fue un tributo a la película Harry Potter y el prisionero de Azkabán, sino también una oportunidad para que los fanáticos pudieran tomarse fotos y disfrutar de un momento de humor relacionado con la historia del joven mago, según reportó El Comercio.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de Warner Bros. Studio Tour London y El Profeta, una supuesta publicación ficticia dentro del universo de Harry Potter. Este evento especial generó gran entusiasmo entre los seguidores de la saga.

Aunt Marge goes large. 🪄

To celebrate 20 years of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, we graced the London skyline with a scene we know is one of your favourites. 👀

🎟️ Doors to our brand new feature – Return to Azkaban – opening tomorrow: https://t.co/jiIWzDT9sC pic.twitter.com/LVB2EVXPxe

— Warner Bros. Studio Tour London (@wbtourlondon) April 30, 2024