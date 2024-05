Britney Spears salió de un lujoso hotel tras una pelea

La cantante Britney Spears vuelve a ser noticia, esta vez por un incidente ocurrido durante su estancia en el lujoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, CA. La estrella pop, de 42 años, reveló a través de sus redes sociales que resultó herida durante su visita al lugar.

Según informó People en Español, los paramédicos acudieron a su habitación luego de que Britney resultara con una lesión en la pantorrilla. En medio de la polémica, la cantante compartió en Instagram detalles del incidente y señaló que su madre estaría involucrada, a pesar de no haber tenido contacto con ella en seis meses.

En sus redes sociales, Britney expresó: “¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente no me importa lo diré !!! ¡Psss este hombre es maravilloso! ¡¡¡Es como un padre para mí y me ayudó anoche!!! ¡¡¡Te adoro y te admiro señor Mathew!!!”

De acuerdo a la revista People, Britney habría tenido “una enorme pelea” con Paul Richard Soliz, con quien se le ha vinculado desde su divorcio de Sam Asghari en agosto del 2023.