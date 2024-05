Westbrook desmiente su salida de los Clippers

El basquetbolista de los Clippers de Los Ángeles, Russell Westbrook, ha despejado las dudas en torno a los rumores que lo vinculaban con una posible salida del equipo para la próxima temporada, desmintiendo cualquier especulación a través de sus redes sociales.

Westbrook, quien ha sido objeto de numerosas especulaciones sobre su futuro en la NBA, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación: “Todo lo que leas sobre lo que he dicho o no, probablemente haya sido inventado. Nunca he tenido problemas para compartir mis pensamientos, aunque elijo guardarlos para mí en muchos casos”, expresó el jugador.

El MVP de la NBA en 2017 afirmó haber disfrutado de su tiempo con los Clippers durante la temporada pasada, a pesar de no haber logrado los resultados esperados: “Por mi parte, disfruté mi año y trabajé duro para aportar energía en cada oportunidad que se me dio. Sentí que estaba y sigo estando más que dispuesto a asumir nuevos roles y hacer ciertos sacrificios con la esperanza de que eso hiciera que nuestro equipo fuera mejor”, comentó.

Westbrook reconoció la presión y las expectativas que rodean a un equipo de su calibre, especialmente después de la eliminación de los Clippers en manos de los Mavericks de Dallas en los playoffs de la NBA.

“Es un momento difícil para mucha gente debido a las expectativas que había, por lo que entiendo que haya presión por contar historias o señalar con el dedo cuando muchos definirán nuestro final de temporada como decepcionante”, agregó el basquetbolista.

A pesar de la eliminación, Westbrook se mostró optimista de cara al futuro y confía en que el equipo regresará más fuerte y mejor preparado para afrontar los desafíos que se les presenten en la próxima temporada.