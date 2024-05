Drake niega acusaciones de delitos sexuales contra menores

En el mundo de la música, los cantantes a menudo utilizan sus letras para expresar desacuerdos y confrontaciones entre ellos. Este es el caso reciente de los raperos Drake y Kendrick Lamar, quienes han estado en medio de una controversia a través de sus canciones.

El rapero canadiense Drake salió al paso de las acusaciones de su colega estadounidense Kendrick Lamar, quien insinuó que Drake tiene relaciones sexuales con menores y oculta a un hijo. En su última canción, titulada ‘The Heart Part 6’ (‘El corazón parte 6’), Drake niega rotundamente estas acusaciones con versos como: “Nunca he estado con nadie menor de edad” y “Soy demasiado famoso para esta mierda que acabas de sugerir”.

Por su parte, Kendrick Lamar respondió a Drake en su canción ‘Not Like Us’ (‘No como nosotros’), donde canta: “Oye, Drake, he oído que te gustan jóvenes. ¿’Lover Boy’ certificado? Pedófilos certificados”. En otra canción, ‘Meet the Grahams’ (‘Conozcan a los Grahams’), Lamar incluso menciona a miembros de la familia de Drake, describiéndolo como un “narcisista, misógino”.

Drake también acusó a Lamar de difundir información falsa sobre una supuesta hija secreta de 11 años. Aseguró que le proporcionó a Lamar datos erróneos para poner a prueba su credibilidad, pero Lamar no investigó a fondo. Ante esta situación, Drake desafió a Lamar y a cualquier otra persona a presentar pruebas concretas de la existencia de dicha hija.

Esta confrontación entre Drake y Kendrick Lamar ha generado un gran revuelo en la industria musical, dejando a los fanáticos a la expectativa de cómo se desarrollará esta disputa a través de sus canciones.