Expulsaron a la actriz y modelo transgénero venezolana Isabella Santiago

La reconocida actriz y modelo transgénero venezolana, Isabella Santiago, se convirtió en una de las figuras más polémicas de la primera temporada de «La Casa de los Famosos Colombia». Su participación en el reality show estuvo marcada por momentos de tensión, enfrentamientos y acusaciones de mal comportamiento, lo que finalmente resultó en su inesperada expulsión el pasado 4 de mayo de 2024.

La expulsión de Santiago se debió a su actitud inapropiada durante la habitual fiesta de los viernes. Tras un exceso de consumo de alcohol por parte de varios participantes, la modelo venezolana transgredió las reglas de convivencia al involucrarse en situaciones conflictivas con otros tres concursantes.

Videos viralizados en redes sociales muestran a Isabella Santiago intentando sobrepasarse con el actor y cantante panameño Miguel Melfi, así como golpeando y empujando en tono de broma a Karen Sevillano y Camilo Pugarín, quienes respondieron de manera similar.

Estos incidentes generaron un fuerte revuelo tanto dentro como fuera de «La Casa de los Famosos». La producción del programa decidió tomar medidas drásticas, sancionando a los implicados y expulsando definitivamente a Isabella por su “comportamiento inapropiado e irrespetuoso”.

Declaraciones de Isabella Santiago

La expulsión de Santiago ha generado opiniones encontradas entre el público. Mientras algunos consideran que fue una medida justa y necesaria, otros la perciben como exagerada. La propia Isabella rompió su silencio a través de sus redes sociales, expresando que está en proceso de asimilar la noticia pero se encuentra bien.

En sus palabras: “Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aun así seguiré el proceso de entenderlo. Mañana les hablaré desde aquí para comentarles cómo estoy. Muchas gracias por el apoyo, empatía y cariño que me han mostrado”, compartió en su cuenta de Instagram.

Tras su expulsión, Isabella Santiago ha recibido numerosos mensajes en los que se destaca la palabra “injusticia”, al ser la única participante expulsada del reality por su comportamiento inapropiado junto a otros concursantes.

Más allá de la controversia, la salida de Isabella Santiago marcó un precedente en «La Casa de los Famosos Colombia», dejando claro que no se tolerarán conductas que vulneren la convivencia y el respeto en el programa.

