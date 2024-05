Junior Alvarado entró 6° y E-Jaramillo 18° en el Derby

La racha de dos años consecutivos en los que los jinetes criollos ganaron el Derby de Kentucky se detuvo en la edición número 150, donde Mystic Dan se impuso por nariz, dejando a Junior Alvarado y Emisael Jaramillo sin la posibilidad de darle una alegría a Venezuela.

Sonny León se llevó la victoria en 2022 con Rich Strike y Javier Castellano lo hizo en 2023 con Mage, en el mismo escenario de Churchill Downs donde Gustavo Ávila logró la hazaña con Cañonero en 1971.

A pesar de la expectativa generada en la afición hípica venezolana, Junior Alvarado no logró remontar con Resilience y terminó en sexto lugar. Por su parte, Jaramillo tuvo dificultades con Grand Mo The First y finalizó en la posición 18, lejos de la punta. Alvarado tiene un récord de 5-0 y Jaramillo de 2-0 en Las Rosas.

Thorpedo Anna se impone

La yegua de tres años Thorpedo Anna, descendiente materna de Uncle Mo, dominó de principio a fin en las Kentucky Oaks (G1) del viernes pasado con Brian Hernandez Jr. bajo la dirección de Kenneth McPeek, en un terreno embarrado en Churchill Downs. La campeona de dos años, Just F Y I, intentó sin éxito alcanzarla.