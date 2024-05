Llega otra carta desde el Más Allá

Carta de Dalmiro Finol para Luis Arráez:

Estimado Luis Arráez:

Quería expresarte mi admiración y respeto por tu desempeño en las Grandes Ligas. Eres el tipo de jugador que todo amante del béisbol desea ver en cada equipo: comprometido con tu equipo, impecable en la defensiva, destacado en el bateo y un verdadero caballero tanto dentro como fuera del campo, a tus 27 años de edad.

Recientemente, durante una visita a los Padres de San Diego, escuché al mánager Mike Shildt elogiarte como el mejor bateador de ambas ligas, así como por tu comportamiento ejemplar. Tu presencia en el terreno de juego refleja un verdadero profesionalismo, lo cual ha llamado la atención de muchos en la industria del béisbol.

Como ex jugador de béisbol y nativo de Maracaibo, Venezuela, me siento identificado con tu pasión por la segunda base, posición que siempre disfruté durante mi carrera. Es por eso que me sorprendió la idea de que puedas alternar como designado en algunas ocasiones. Sin embargo, confío en que el mánager Shildt tiene sus razones estratégicas para tomar esa decisión.

Es evidente que tu habilidad con el bate ha sido el centro de atención en San Diego, capturando la atención de la prensa local y de los fanáticos. Tu talento y dedicación en el campo de juego te han convertido en una figura destacada en las Grandes Ligas, y estoy seguro de que seguirás brillando en cada oportunidad que se te presente.

Te deseo mucho éxito en tu carrera y estaré atento a cada uno de tus juegos, apoyándote desde la distancia. Un abrazo afectuoso, Dalmiro.