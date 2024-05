Caracas cedió en su último partido en casa por Libertadores

El Caracas Fútbol Club sufrió una derrota en su último encuentro como local en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo avileño cayó 1-0 ante Peñarol de Uruguay en el estadio Olímpico de la UCV.

El gol de la victoria para el conjunto aurinegro fue obra de Guzmán González, quien aprovechó un tiro libre para desequilibrar el marcador.

A pesar de sus esfuerzos, el Caracas no logró concretar frente al arco rival y no pudo marcar. No obstante, generó ocasiones de peligro que mantuvieron en alerta al equipo uruguayo durante varios momentos del partido.

El tanto de Peñarol llegó con un cabezazo de Guzmán González tras un saque de esquina en el minuto 26.

Tras este resultado, el Caracas se mantiene en el último lugar de su grupo con solo 1 punto. Ahora, le restan dos compromisos como visitante, frente a Rosario Central y Atlético Mineiro.

Por otro lado, Henry Meléndez continúa sin conocer la victoria desde que asumió el cargo como director técnico del Caracas FC.